Championnat d’Europe de Tennis de Table : La France à la conquête du sacre !

Grande première dans l’émission pour Mayeul et Mathurin !

Au programme de cette émission :

️Lucas fait le récap de l’actu angevine en flash info !

Nous parlerons du championnat d’Europe de Tennis de Table qui a lieu en ce moment en Croatie avec Mathurin !

⚽Le débat de la semaine sera organisé par Lou-Ann : Après le nul face à l’Islande, ce résultat est-il inquiétant pour l’équipe de France avant la Coupe du Monde 2026 ?

Mayeul nous parle du XV de France et de la tournée d’Automne qui arrive très prochainement !

Émission présentée par :