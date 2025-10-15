Championnat d’Europe de Tennis de Table : La France à la conquête du sacre !

Grande première dans l’émission pour Mayeul et Mathurin !
Au programme de cette émission :
️Lucas fait le récap de l’actu angevine en flash info !
Nous parlerons du championnat d’Europe de Tennis de Table qui a lieu en ce moment en Croatie avec Mathurin !
⚽Le débat de la semaine sera organisé par Lou-Ann : Après le nul face à l’Islande, ce résultat est-il inquiétant pour l’équipe de France avant la Coupe du Monde 2026 ?
Mayeul nous parle du XV de France et de la tournée d’Automne qui arrive très prochainement !
Émission présentée par :
- Animateur : Lucas
- Réalisateur : Louise
- Chroniqueurs : Lou-Ann, Mayeul, Mathurin