Débat : Désavantage pour les gardiens : Faut-il revoir la règle lors d’un tir au but ?

Troisième émission de la saison avec la rentrée de 3 nouveaux chroniqueurs : Simon, Aidan et Milo

Au programme de cette émission :

  • Pierre s’occupe d’un gros flash info cette semaine !
  • Retour sur le GP Explorer (course de F4 entre personnalités d’Internet) avec Simon !
  • Le débat de la semaine sera organisé par Aidan : Désavantage pour les gardiens : Faut-il revoir la règle lors d’un tir au but ?
  • ⚽️ Milo revient sur la descente aux enfers de l’AC Ajaccio !

Ta Gueule Coubertin revient très bientôt sur le 103Fm de Radio Campus Angers.

Émission présentée par :

  • Animateur : Pierre
  • Réalisatrice : Louise
  • Chroniqueurs : Simon, Aidan, Milo

