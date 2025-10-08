Débat : Désavantage pour les gardiens : Faut-il revoir la règle lors d’un tir au but ?

Troisième émission de la saison avec la rentrée de 3 nouveaux chroniqueurs : Simon, Aidan et Milo

Au programme de cette émission :

Pierre s’occupe d’un gros flash info cette semaine !

Retour sur le GP Explorer (course de F4 entre personnalités d’Internet) avec Simon !

Le débat de la semaine sera organisé par Aidan : Désavantage pour les gardiens : Faut-il revoir la règle lors d’un tir au but ?

⚽️ Milo revient sur la descente aux enfers de l’AC Ajaccio !

Ta Gueule Coubertin revient très bientôt sur le 103Fm de Radio Campus Angers.

