Dans cette émission, vous allez retrouvez comme d'habitude un récap de l'actu angevine de la semaine en début d'émission, suivi de deux nouvelles chroniques…

Au programme de cette émission :

Pierre s’occupe d’un gros flash info cette semaine !

Nous parlerons du retour de la coupe de France en football Simon !

Le débat de la semaine sera organisé par Gaspard : L’arrivée de plus en plus prématurée de très jeunes athlètes dans le sport est-elle de bonne augure non ?

Aidan nous parle de NBA et plus précisément de la franchise des Dallas Mavericks !

Ta Gueule Coubertin revient très bientôt sur le 103Fm de Radio Campus Angers.

