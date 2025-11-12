Dans cette émission, vous allez retrouvez comme d’habitude un récap de l’actu angevine de la semaine en début d’émission, suivi de deux nouvelles chroniques…
Au programme de cette émission :
- Pierre s’occupe d’un gros flash info cette semaine !
- Nous parlerons du retour de la coupe de France en football Simon !
- Le débat de la semaine sera organisé par Gaspard : L’arrivée de plus en plus prématurée de très jeunes athlètes dans le sport est-elle de bonne augure non ?
- Aidan nous parle de NBA et plus précisément de la franchise des Dallas Mavericks !
Ta Gueule Coubertin revient très bientôt sur le 103Fm de Radio Campus Angers.
Émission présentée par :
- Animateur : Pierre
- Réalisateur : Louise et Noé
- Chroniqueurs : Simon, Gaspard, Aidan