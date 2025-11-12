Publié le par Jimmy

L’arrivée de plus en plus prématurée de très jeunes athlètes dans le sport est-elle de bonne augure non ?

Dans cette émission, vous allez retrouvez comme d’habitude un récap de l’actu angevine de la semaine en début d’émission, suivi de deux nouvelles chroniques…

Au programme de cette émission :

  • Pierre s’occupe d’un gros flash info cette semaine !
  • Nous parlerons du retour de la coupe de France en football Simon !
  • Le débat de la semaine sera organisé par Gaspard : L’arrivée de plus en plus prématurée de très jeunes athlètes dans le sport est-elle de bonne augure non ?
  • Aidan nous parle de NBA et plus précisément de la franchise des Dallas Mavericks !

Ta Gueule Coubertin revient très bientôt sur le 103Fm de Radio Campus Angers.

Émission présentée par :

  • Animateur : Pierre
  • Réalisateur : Louise et Noé
  • Chroniqueurs : Simon, Gaspard, Aidan

 

