Débat : Les arbitres de Ligue 1 sont-ils au niveau ?

Retrouvez un récap de l’actu angevine de la semaine en début d’émission, suivit de deux nouvelles chroniques…

Au programme de cette émission :

Lucas s’occupe du flash info de cette semaine !

Nous retracerons le retour de Charles Ollivon au sein du XV de France avec Mathurin !

Le débat de la semaine sera organisé par Milo : Les arbitres de Ligue 1 sont-ils au niveau ?

Gaspard nous parle de la montée en puissance des sélections africaines et les attentes à avoir sur ces dernières à la prochaine Coupe du Monde !

