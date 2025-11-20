Publié le par Jimmy

Débat : Les arbitres de Ligue 1 sont-ils au niveau ?

Retrouvez un récap de l’actu angevine de la semaine en début d’émission, suivit de deux nouvelles chroniques…

Au programme de cette émission :

  • Lucas s’occupe du flash info de cette semaine !
  • Nous retracerons le retour de Charles Ollivon au sein du XV de France avec Mathurin !
  • Le débat de la semaine sera organisé par Milo : Les arbitres de Ligue 1 sont-ils au niveau ?
  • Gaspard nous parle de la montée en puissance des sélections africaines et les attentes à avoir sur ces dernières à la prochaine Coupe du Monde !

Émission présentée par :

  • Animateur : Lucas
  • Réalisation : Louise, Noé
  • Chroniqueurs : Gaspard, Mathurin, Milo

