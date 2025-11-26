XV de France : retour sur les trois matchs de la tournée d’automne

Dans cette émission, vous allez retrouver un récap de l’actu angevine de la semaine en début d’émission, suivi de deux nouvelles chroniques…

Au programme de cette émission :

Pierre s’occupe d’un gros flash info cette semaine !

Retour sur le Grand prix de Formule 1 de Las Vegas avec la disqualification des McLaren avec Pacome !

Le débat de la semaine sera organisé par Mayeul : Quels sont les enseignements à tirer de la tournée d’automne du XV de France ?

Lou-Ann présente la coupe du monde d’Handball féminin !

Ta Gueule Coubertin revient très bientôt sur le 103Fm de Radio Campus Angers.

Émission présentée par :