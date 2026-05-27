Le retour de Trump au pouvoir menace la démocratie aux Etats-Unis

Cette semaine, Radio Campus Angers ouvre les micros à la classe de terminale F du lycée Renoir à Angers pour une émission sur le thème de la démocratie aux Etats-Unis. Sujet d’actualité car depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche début 2025, les atteintes à la démocratie se multiplient. Au sommaire de cette émission :
- la liberté d’expression en péril : fakenews, censure des médias, tentatives de contrôle de TikTok, manipulation des algorithmes de l’IA…
- une liberté d’expression pourtant revendiquée par le président quand ça l’arrange
- une liberté qui est plus limitée en France : devrait-on pouvoir tout dire comme aux Etats-Unis ? A Angers, les avis sont partagés
- zoom sur les « tradwives« , ces femmes conservatrices qui soutiennent Donald Trump malgré ses positions rétrogrades sur la place des femmes
- la croisade de Donald Trump contre la science, entre censure et baisse des financements de la recherche
- des coupes qui touchent aussi les universités, notamment celles qui s’opposent à sa politique
- l’usage de l’ICE pour traquer les personnes migrantes, symbole d’une politique migratoire très répressive
- la concentration des pouvoirs entre les mains de Donald Trump, avec des décisions prises sans vote du Congrès et une prise de contrôle de la justice
- un débat autour de cette question : le bipartisme est-il vraiment démocratique ?
- un portrait de Zohran Mamdani, le nouveau maire démocrate de New York, devenu une figure de l’opposition à Donald Trump
- en conclusion, on se posera cette question : le trumpisme tend-il vers le fascisme ?
Merci à Marie-Caroline et Karl, professeur·es qui ont accompagné les élèves dans la préparation de cette émission.