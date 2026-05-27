Le retour de Trump au pouvoir menace la démocratie aux Etats-Unis

Cette semaine, Radio Campus Angers ouvre les micros à la classe de terminale F du lycée Renoir à Angers pour une émission sur le thème de la démocratie aux Etats-Unis. Sujet d’actualité car depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche début 2025, les atteintes à la démocratie se multiplient. Au sommaire de cette émission :

la liberté d’expression en péril : fakenews, censure des médias, tentatives de contrôle de TikTok, manipulation des algorithmes de l’IA…

: fakenews, censure des médias, tentatives de contrôle de TikTok, manipulation des algorithmes de l’IA… une liberté d’expression pourtant revendiquée par le président quand ça l’arrange

quand ça l’arrange une liberté qui est plus limitée en France : devrait-on pouvoir tout dire comme aux Etats-Unis ? A Angers, les avis sont partagés

A Angers, les avis sont partagés zoom sur les « tradwives « , ces femmes conservatrices qui soutiennent Donald Trump malgré ses positions rétrogrades sur la place des femmes

« , ces femmes conservatrices qui soutiennent Donald Trump malgré ses positions rétrogrades sur la place des femmes la croisade de Donald Trump contre la science , entre censure et baisse des financements de la recherche

, entre censure et baisse des financements de la recherche des coupes qui touchent aussi les universités, notamment celles qui s’opposent à sa politique

notamment celles qui s’opposent à sa politique l’usage de l’ICE pour traquer les personnes migrantes , symbole d’une politique migratoire très répressive

, symbole d’une politique migratoire très répressive la concentration des pouvoirs entre les mains de Donald Trump, avec des décisions prises sans vote du Congrès et une prise de contrôle de la justice

entre les mains de Donald Trump, avec des décisions prises sans vote du Congrès et une prise de contrôle de la justice un débat autour de cette question : le bipartisme est-il vraiment démocratique ?

un portrait de Zohran Mamdani , le nouveau maire démocrate de New York, devenu une figure de l’opposition à Donald Trump

, le nouveau maire démocrate de New York, devenu une figure de l’opposition à Donald Trump en conclusion, on se posera cette question : le trumpisme tend-il vers le fascisme ?

Merci à Marie-Caroline et Karl, professeur·es qui ont accompagné les élèves dans la préparation de cette émission.