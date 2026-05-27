Publié le par Marion Bastit

Le retour de Trump au pouvoir menace la démocratie aux Etats-Unis

Cette semaine, Radio Campus Angers ouvre les micros à la classe de terminale F du lycée Renoir à Angers pour une émission sur le thème de la démocratie aux Etats-Unis. Sujet d’actualité car depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche début 2025,  les atteintes à la démocratie se multiplient. Au sommaire de cette émission :

  • la liberté d’expression en péril : fakenews, censure des médias, tentatives de contrôle de TikTok, manipulation des algorithmes de l’IA…
  • une liberté d’expression pourtant revendiquée par le président quand ça l’arrange
  • une liberté qui est plus limitée en France : devrait-on pouvoir tout dire comme aux Etats-Unis ? A Angers, les avis sont partagés
  • zoom sur les « tradwives« , ces femmes conservatrices qui soutiennent Donald Trump malgré ses positions rétrogrades sur la place des femmes
  • la croisade de Donald Trump contre la science, entre censure et baisse des financements de la recherche
  • des coupes qui touchent aussi les universités, notamment celles qui s’opposent à sa politique
  • l’usage de l’ICE pour traquer les personnes migrantes, symbole d’une politique migratoire très répressive
  • la concentration des pouvoirs entre les mains de Donald Trump, avec des décisions prises sans vote du Congrès et une prise de contrôle de la justice
  • un débat autour de cette question : le bipartisme est-il vraiment démocratique ?
  • un portrait de Zohran Mamdani, le nouveau maire démocrate de New York, devenu une figure de l’opposition à Donald Trump
  • en conclusion, on se posera cette question : le trumpisme tend-il vers le fascisme ?

Merci à Marie-Caroline et Karl, professeur·es qui ont accompagné les élèves dans la préparation de cette émission.

Playlist :

Citizen I.C.E. > Dropkick Murphys /

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.