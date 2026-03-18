Cette semaine, Radio Campus Angers ouvre les micros aux migrant·es qui apprennent le français avec le Gref Angers, association située dans le quartier de Monplaisir. Après une première émission sur le thème de l’espoir, cette fois le groupe a choisi de parler de voyage.

Au sommaire :

Moussa et Arman nous racontent leurs parcours de migration pour arriver jusqu’à Angers

et nous racontent leurs pour arriver jusqu’à Angers Dechen nous parle de son désir de retourner dans son pays , le Tibet

nous parle de son désir de , le Tibet des interviews réalisées par Mohamed , où Fanny nous raconte ses voyages à vélo et Paul nous parle de ses vacances en Andalousie

réalisées par , où nous raconte ses et nous parle de ses Rodas , Youssof , Coxe , Majok , Maria et Steve nous parlent de leurs envies de voyage , du Brésil aux Pays-Bas en passant par le Japon , les Etats-Unis et la Jamaïque

, , , , et nous parlent de leurs , du aux en passant par le , les et la Jon nous raconte son voyage en Hollande , Coxe son séjour à Belle-Île , où le bateau du retour a failli partir sans lui !

nous raconte son , son , où le bateau du retour a failli partir sans lui ! Mohamed nous dit pourquoi il n’aime pas les voyages et nous récite un poème sur l’amour

nous dit pourquoi et nous récite le tout agrémenté de chansons des quatre coins du monde choisies par les élèves.

Merci à Ghislaine et Michelle, bénévoles au Gref Angers, qui ont accompagné le groupe dans la préparation de cette émission.