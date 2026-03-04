Ouvrez les micros : débats, fiction sonore, interview avec des jeunes suivis par la PJJ

Cette semaine, Radio Campus Angers ouvre ses micros à des mineurs suivis par la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Du 16 au 20 février 2026, pendant les vacances scolaires, huit jeunes sont venus en studio, avec leurs éducateur·rices, pour une série d’ateliers. Objectif : découvrir plusieurs formats radiophoniques. Dans cette émission, vous entendrez le résultat de ces ateliers radio.

Au programme :

des débats autour de deux questions : faut-il toujours respecter les règles au foyer ? peut-on bien vivre avec 2 000 euros par mois ?

autour de deux questions : faut-il toujours respecter les règles au foyer ? peut-on bien vivre avec 2 000 euros par mois ? une interview de Martin, éducateur au foyer des Ponts-de-Cé , à qui les jeunes posent des questions sur son métier

, à qui les jeunes posent des questions sur son métier des portraits croisés où les jeunes racontent des anecdotes vécues – surtout des accidents – mais aussi leur passion pour la musique ou la série Snowfall

où les jeunes racontent des anecdotes vécues – surtout des accidents – mais aussi leur passion pour la musique ou la série Snowfall une fiction sonore : les jeunes ont mis en scène une histoire de guet-apens sur fond de trafic de drogue

Pour conserver l’anonymat des jeunes, leurs prénoms ont été changés et leurs voix modifiées.

Merci à Clémence, Coraline et Martin, éducateur·rices au foyer des Ponts-de-Cé, qui ont participé aux ateliers radio avec les jeunes, et à Jeanne et Clara, sans qui ces ateliers radio n’auraient pas vu le jour.