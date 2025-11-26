A Angers, le Elles Festival met les femmes et les minorités de genre sur le devant de la scène

Dans cet épisode, Radio Campus Angers ouvre ses micros aux étudiant·es de 3ème année de licence Information & Communication de l’Université catholique de l’Ouest (UCO), pour un voyage sonore au coeur du Elles Festival, qui se tenait du 13 au 22 novembre 2025 au Chabada. C’était la 3ème édition de ce festival, qui questionne l’égalité des genres et la place des femmes dans les musiques actuelles, avec quatre thématiques : les sorcières, la pop, le dancefloor et le sexisme.

Au sommaire de cette émission :

un reportage à la soirée d’ouverture du festival

une plongée dans l’histoire et l’énergie du disco , une musique engagée

un reportage à la découverte du voguing , un style de danse queer

un retour sur la figure de Britney Spears à travers une exposition

une immersion dans le parcours musical et urbain Baladé·es

une interview de l’artiste queer Louise Duigou, alias Créature

une visite de l’exposition « Yes, I’m a Witch « , autour de la figure des sorcières

un reportage lors d'une scène ouverte en mixité choisie au Joker's Pub

Une émission animée par Salomé.