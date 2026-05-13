Dans les coulisses de l’opéra Robinson Crusoé avec des jeunes de l’Apij et de l’Institut Montéclair

Dimanche 10 mai 2026, c’était la première de l’opéra Robinson Crusoé, de Jacques Offenbach, au Grand-Théâtre d’Angers. Fin avril, des jeunes de l’Apij, association de protection de l’enfance, et de l’Institut Montéclair, qui accompagne les personnes aveugles et malvoyantes, ont eu la chance d’assister aux répétitions, de rencontrer des artistes et des technicien·nes d’Angers Nantes Opéra et de visiter les coulisses du Grand-Théâtre. Ils et elles en ont fait une émission de radio. Au sommaire :

l’interview de Frédéric Caton, chanteur d’opéra , qui interprète le rôle du père de Robinson : lui qui a d’abord été prof de technologie a chanté dans le monde entier… et ils s’est même produit devant David Bowie et Hillary Clinton !

, qui interprète le rôle du père de Robinson : lui qui a d’abord été prof de technologie a chanté dans le monde entier… et ils s’est même produit devant David Bowie et Hillary Clinton ! une visite sonore du Grand-Théâtre , où on découvre les secrets de l’opéra, de l’essayage des costumes aux réglages des lumières en passant par les décors et les accessoires … et même les dessous de scène , où on peut construire une trappe pour faire apparaître ou disparaître des personnages ou des objets !

, où on découvre les secrets de l’opéra, de l’essayage des aux réglages des en passant par les et les … et même les , où on peut construire une trappe pour faire apparaître ou disparaître des personnages ou des objets ! l’interview de Samuel Baron, directeur technique d’Angers Nantes Opéra, chargé de coordonner l’ensemble du spectacle : le plus gros défi de sa carrière, ça a été l’opéra « Tristan et Yseult » de Wagner, où la scène a fini complètement sous l’eau…

L’opéra Robinson Crusoé sera joué à Nantes, au Théâtre Graslin, du 29 mai au 4 juin 2026. Les quatre dates affichent complet, mais de nouvelles places seront mises en vente mardi 19 mai à 13 h 30. Cet opéra sera aussi diffusé sur écran géant, place du Ralliement à Angers, jeudi 18 juin à 20 h, en direct de l’opéra de Rennes. Ce sera aussi le cas dans d’autres villes de Maine-et-Loire, les détails seront en ligne sur le site internet d’Angers Nantes Opéra.