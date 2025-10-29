Publié le par Marion Bastit

Fiction sonore, débat, interviews, portraits croisés : on ouvre les micros aux jeunes de la PJJ

Dans cet épisode d’Ouvrez les micros, Radio Campus Angers donne la parole à des mineurs pris en charge par la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) en Maine-et-Loire. Du 20 au 24 octobre 2025, une douzaine de jeunes âgés de 15 à 18 ans sont venus faire des ateliers radio dans nos studios. Ils ont pu découvrir plusieurs formats radiophoniques : fiction sonore, débats, portraits croisés et interviews. Dans cette émission, vous entendrez le résultat de ces ateliers.

Au programme :

  • des interviews avec Coraline, éducatrice spécialisée du foyer éducatif des Ponts-de-Cé, Tonia, volontaire en service civique au Centre éducatif fermé de La Jubaudière, et Marion, chargée d’éducation aux médias à Radio Campus Angers
  • un débat sur la légalisation du cannabis
  • une fiction sonore à base de bagarre, de guet-apens et de vengeance… mais qui finit par un mariage !
  • des portraits croisés de jeunes où on parle aussi bien de chaussures, de sport automobile, de filles que de combats de rue et de représailles

Petite précision : pour préserver l’anonymat des jeunes, leurs prénoms ont été changés et leurs voix modifiées.

Playlist :

Piano > Werenoi ft. GIMS /

Génération foirée 3 > JKSN /

Connexion macabre > La Rvfleuze ft. Leto /

Benzema > Brulux /

