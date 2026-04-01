Quatre enfants sont autour d'une table, casque sur les oreilles et micro à la main, en train d'enregistrer une émission de radio.
Publié le par Marion Bastit

K-pop, rap, danse… : on parle musique avec les enfants de la Maison pour tous de Monplaisir

Cette semaine, Radio Campus Angers s’installe à la Maison pour tous (MPT) de Monplaisir pour ouvrir les micros aux enfants du Contrat local d’accompagnement à la scolarité (Clas). Ils et elles sont venu·es faire de la radio le mardi soir après l’école pour préparer une émission sur le thème de la musique.

Au programme :

  • des microtrottoirs où les enfants sont allé·es demander aux habitant·es du quartier quel était leur artiste préféré·e et s’ils et elles aimaient danser
  • des débats entre les enfants autour de deux questions : rap ou K-pop ? chanter ou danser ?
  • une interview d’Etienne, le programmateur musical de Radio Campus Angers, pour parler de son métier
  • une fiction sonore autour de la musique et de la danse
  • des pauses musicales choisies et présentées par les enfants.

Merci à Fanny et Olivia, qui ont accompagné les enfants dans la préparation de cette émission, et à Alexis, sans qui ces ateliers radio n’auraient pas vu le jour.

Playlist :

R.A.T. #2 > La Mano 1.9 /

SPA > GIMS feat. Theodora /

Meleğim > Soolking feat. Dadju /

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