K-pop, rap, danse… : on parle musique avec les enfants de la Maison pour tous de Monplaisir

Cette semaine, Radio Campus Angers s’installe à la Maison pour tous (MPT) de Monplaisir pour ouvrir les micros aux enfants du Contrat local d’accompagnement à la scolarité (Clas). Ils et elles sont venu·es faire de la radio le mardi soir après l’école pour préparer une émission sur le thème de la musique.

Au programme :

des microtrottoirs où les enfants sont allé·es demander aux habitant·es du quartier quel était leur artiste préféré·e et s’ils et elles aimaient danser

où les enfants sont allé·es demander aux habitant·es du quartier quel était et s’ils et elles des débats entre les enfants autour de deux questions : rap ou K-pop ? chanter ou danser ?

entre les enfants autour de deux questions : une interview d’Etienne, le programmateur musical de Radio Campus Angers , pour parler de son métier

, pour parler de son métier une fiction sonore autour de la musique et de la danse

autour de la musique et de la danse des pauses musicales choisies et présentées par les enfants.

Merci à Fanny et Olivia, qui ont accompagné les enfants dans la préparation de cette émission, et à Alexis, sans qui ces ateliers radio n’auraient pas vu le jour.