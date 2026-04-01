K-pop, rap, danse… : on parle musique avec les enfants de la Maison pour tous de Monplaisir

Cette semaine, Radio Campus Angers s’installe à la Maison pour tous (MPT) de Monplaisir pour ouvrir les micros aux enfants du Contrat local d’accompagnement à la scolarité (Clas). Ils et elles sont venu·es faire de la radio le mardi soir après l’école pour préparer une émission sur le thème de la musique.
Au programme :
- des microtrottoirs où les enfants sont allé·es demander aux habitant·es du quartier quel était leur artiste préféré·e et s’ils et elles aimaient danser
- des débats entre les enfants autour de deux questions : rap ou K-pop ? chanter ou danser ?
- une interview d’Etienne, le programmateur musical de Radio Campus Angers, pour parler de son métier
- une fiction sonore autour de la musique et de la danse
- des pauses musicales choisies et présentées par les enfants.
Merci à Fanny et Olivia, qui ont accompagné les enfants dans la préparation de cette émission, et à Alexis, sans qui ces ateliers radio n’auraient pas vu le jour.