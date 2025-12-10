Débats, fiction sonore, portraits croisés : on ouvre les micros à des élèves du CFA de la CCI à Angers

Cette semaine, Radio Campus Angers ouvre ses micros aux élèves de BTS Négociation et digitalisation de la relation client du Centre de formation des apprenti·es (CFA) de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Maine-et-Loire à Angers. Cette émission est le résultat des ateliers radio menés avec la classe en octobre et novembre 2025.
Au sommaire de cette émission :
- trois débats : l’immigration est-elle une chance ou une menace pour le pays ? le travail à distance rend-il plus heureux ? faut-il légaliser le cannabis ?
- une fiction sonore : une histoire de tondeuse qui ne finit pas très bien…
- des portraits croisés, où les élèves racontent leur passion pour le football, l’automobile ou le ménage, des récits de voyage, mais aussi de bagarres, d’accidents en tout genre et même de mensonge