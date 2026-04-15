Visite du château, débat sur le sommeil et échange sur nos goûts avec les apprenant(e)s du Gref Angers

Pour cette troisième et dernière émission de l’année avec les migrant·es qui apprennent le français avec le Gref Angers, on parle de ce qu’on aime et de ce qu’on n’aime pas dans la vie. Au sommaire de cette émission :

un retour sur la visite du château d’Angers , que tout le monde a aimé… sauf le prix des livres dans la boutique !

, que tout le monde a aimé… sauf le prix des livres dans la boutique ! des interviews mutuelles sur les goûts de chacun·e , et c’est très varié : certain·es aiment voyager, d’autres pas, certain·es n’aiment pas l’été, d’autres n’aiment pas le froid…

, et c’est très varié : certain·es aiment voyager, d’autres pas, certain·es n’aiment pas l’été, d’autres n’aiment pas le froid… un débat sur le sommeil , modéré par Aboubakar : Coxe et Maria aiment beaucoup dormir, tandis qu’Ibrahim et Jon n’aiment pas trop ça

, modéré par Aboubakar : Coxe et Maria aiment beaucoup dormir, tandis qu’Ibrahim et Jon n’aiment pas trop ça un tour du monde des musiques qu’on aime

Bravo à tous·tes d’avoir osé prendre la parole au micro, et en impro en plus !

Merci à Ghislaine et Michelle, bénévoles au Gref Angers, qui ont accompagné le groupe dans la préparation de cette émission.