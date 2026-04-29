Publié le par Marion Bastit

Débats, microtrottoirs, interviews : la parole aux jeunes de Soulaines-sur-Aubance

Cette semaine, Radio Campus Angers ouvre les micros aux ados du Local jeunes de Soulaines-sur-Aubance, qui ont pu s’initier à la radio en produisant une émission.

Au sommaire :

  • des interviews de Clément, animateur jeunesse, et Marion, journaliste, à propos de leurs métiers respectifs
  • des débats plus ou moins profonds : faut-il mettre le lait avant ou après les céréales ? faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans ?
  • des microtrottoirs sur les Jeux olympiques d’hiver de Milan Cortina, autour de deux questions : quelles disciplines vous intéressent ? allez-vous suivre les JO à la radio ou à la télé ?
  • des pauses musicales choisies et présentées par les jeunes.

Merci à Clément, qui a accompagné les jeunes dans la préparation de cette émission, et à Corentin, sans qui ces ateliers radio n’auraient pas vu le jour.

Playlist :

J'irai où tu iras > Céline Dion /

Wati by night > Sexion d'assaut /

Sentimental > GIMS /

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