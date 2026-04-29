Débats, microtrottoirs, interviews : la parole aux jeunes de Soulaines-sur-Aubance

Cette semaine, Radio Campus Angers ouvre les micros aux ados du Local jeunes de Soulaines-sur-Aubance, qui ont pu s’initier à la radio en produisant une émission.
Au sommaire :
- des interviews de Clément, animateur jeunesse, et Marion, journaliste, à propos de leurs métiers respectifs
- des débats plus ou moins profonds : faut-il mettre le lait avant ou après les céréales ? faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans ?
- des microtrottoirs sur les Jeux olympiques d’hiver de Milan Cortina, autour de deux questions : quelles disciplines vous intéressent ? allez-vous suivre les JO à la radio ou à la télé ?
- des pauses musicales choisies et présentées par les jeunes.
Merci à Clément, qui a accompagné les jeunes dans la préparation de cette émission, et à Corentin, sans qui ces ateliers radio n’auraient pas vu le jour.