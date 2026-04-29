Débats, microtrottoirs, interviews : la parole aux jeunes de Soulaines-sur-Aubance

Cette semaine, Radio Campus Angers ouvre les micros aux ados du Local jeunes de Soulaines-sur-Aubance, qui ont pu s’initier à la radio en produisant une émission.

Au sommaire :

des interviews de Clément , animateur jeunesse , et Marion , journaliste , à propos de leurs métiers respectifs

de , , et , , à propos de leurs métiers respectifs des débats plus ou moins profonds : faut-il mettre le lait avant ou après les céréales ? faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans ?

plus ou moins profonds : faut-il mettre ? faut-il ? des microtrottoirs sur les Jeux olympiques d’hiver de Milan Cortina, autour de deux questions : quelles disciplines vous intéressent ? allez-vous suivre les JO à la radio ou à la télé ?

sur les de Milan Cortina, autour de deux questions : quelles disciplines vous intéressent ? allez-vous suivre les JO à la radio ou à la télé ? des pauses musicales choisies et présentées par les jeunes.

Merci à Clément, qui a accompagné les jeunes dans la préparation de cette émission, et à Corentin, sans qui ces ateliers radio n’auraient pas vu le jour.