Débats, fiction sonore, portraits croisés : on ouvre les micros à des élèves du CFA de la CCI à Saumur

Cette semaine, Radio Campus Angers ouvre ses micros à une classe de bac pro Cuisine et service du Centre de formation des apprentis (CFA) de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Maine-et-Loire à Saumur. Au sommaire :

des débats : les restaurants gastronomiques sont-ils trop chers ? le système éducatif français est-il adapté ? pour ou contre la présence d’animaux dans les cirques ?

: les restaurants gastronomiques sont-ils trop chers ? le système éducatif français est-il adapté ? pour ou contre la présence d’animaux dans les cirques ? des portraits croisés des élèves, où on découvre leurs récits de voyages, leur passion pour les chats, la musique ou la musculation, ainsi que des anecdotes hors du commun

des élèves, où on découvre leurs récits de voyages, leur passion pour les chats, la musique ou la musculation, ainsi que des anecdotes hors du commun une fiction sonore, où un simple retard termine en kidnapping

Merci à Louise Lamoureux, leur enseignante, d’avoir participé aux ateliers radio avec les élèves.