Publié le par Marion Bastit

Débats, fiction sonore, portraits croisés : on ouvre les micros à des élèves du CFA de la CCI à Saumur

Cette semaine, Radio Campus Angers ouvre ses micros à une classe de bac pro Cuisine et service du Centre de formation des apprentis (CFA) de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Maine-et-Loire à Saumur. Au sommaire :

  • des débats : les restaurants gastronomiques sont-ils trop chers ? le système éducatif français est-il adapté ? pour ou contre la présence d’animaux dans les cirques ?
  • des portraits croisés des élèves, où on découvre leurs récits de voyages, leur passion pour les chats, la musique ou la musculation, ainsi que des anecdotes hors du commun
  • une fiction sonore, où un simple retard termine en kidnapping

Merci à Louise Lamoureux, leur enseignante, d’avoir participé aux ateliers radio avec les élèves.

Playlist :

Ya Weil > Tales & Ahlam /

Je disparais > Screentest /

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