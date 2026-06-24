Des élèves du lycée Blaise-Pascal questionnent les pouvoirs et les contre-pouvoirs

Cette semaine, Radio Campus Angers ouvre ses micros à des élèves de terminale du lycée Blaise-Pascal de Segré. Dans le cadre de l’option Droit et grands enjeux du monde contemporain (DGEMC), ils et elles s’intéressent aux pouvoirs et contre-pouvoirs. Au sommaire de cette émission :
- zoom sur le statut juridique des élu·es : immunité parlementaire, indemnité de mandat, devoir de transparence, prise illégale d’intérêts, etc.
- le droit à l’avortement en France est-il réellement garanti ?
- les failles du traitement judiciaire des violences conjugales
- l’évolution du droit français sur la question de la transidentité
- l’encadrement juridique des expérimentations animales
- comment les reculs de Trump en matière environnementale portent atteinte aux droits des enfants
- l’Etat peut/veut-il vraiment lutter contre la fast-fashion ?
Merci à Gaël Réaubourg-Dufaÿ, professeur d’histoire-géographie, qui a accompagné les élèves dans la préparation de cette émission.