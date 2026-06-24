Publié le par Marion Bastit

Des élèves du lycée Blaise-Pascal questionnent les pouvoirs et les contre-pouvoirs

Cette semaine, Radio Campus Angers ouvre ses micros à des élèves de terminale du lycée Blaise-Pascal de Segré. Dans le cadre de l’option Droit et grands enjeux du monde contemporain (DGEMC), ils et elles s’intéressent aux pouvoirs et contre-pouvoirs. Au sommaire de cette émission :

  • zoom sur le statut juridique des élu·es : immunité parlementaire, indemnité de mandat, devoir de transparence, prise illégale d’intérêts, etc.
  • le droit à l’avortement en France est-il réellement garanti ?
  • les failles du traitement judiciaire des violences conjugales
  • l’évolution du droit français sur la question de la transidentité
  • l’encadrement juridique des expérimentations animales
  • comment les reculs de Trump en matière environnementale portent atteinte aux droits des enfants
  • l’Etat peut/veut-il vraiment lutter contre la fast-fashion ?

Merci à Gaël Réaubourg-Dufaÿ, professeur d’histoire-géographie, qui a accompagné les élèves dans la préparation de cette émission.

Playlist :

Si j'étais un homme > Chilla /

Sans contrefaçon > Mylène Farmer /

La Corrida > Francis Cabrel /

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