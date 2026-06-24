Des élèves du lycée Blaise-Pascal questionnent les pouvoirs et les contre-pouvoirs

Cette semaine, Radio Campus Angers ouvre ses micros à des élèves de terminale du lycée Blaise-Pascal de Segré. Dans le cadre de l’option Droit et grands enjeux du monde contemporain (DGEMC), ils et elles s’intéressent aux pouvoirs et contre-pouvoirs. Au sommaire de cette émission :

zoom sur le statut juridique des élu·es : immunité parlementaire, indemnité de mandat, devoir de transparence, prise illégale d’intérêts, etc.

: immunité parlementaire, indemnité de mandat, devoir de transparence, prise illégale d’intérêts, etc. le droit à l’avortement en France est-il réellement garanti ?

en France est-il réellement garanti ? les failles du traitement judiciaire des violences conjugales

l’évolution du droit français sur la question de la transidentité

l’encadrement juridique des expérimentations animales

comment les reculs de Trump en matière environnementale portent atteinte aux droits des enfants

portent atteinte aux droits des enfants l’Etat peut/veut-il vraiment lutter contre la fast-fashion ?

Merci à Gaël Réaubourg-Dufaÿ, professeur d’histoire-géographie, qui a accompagné les élèves dans la préparation de cette émission.