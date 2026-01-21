A la découverte de Radio Campus Angers avec les élèves de BTS du CFA de la CCI

Cette semaine, Radio Campus Angers ouvre ses micros à une classe du Centre de formation des apprentis (CFA) de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Maine-et-Loire. Après une série d’ateliers radio, la classe de BTS Négociation et digitalisation de la relation client est venue visiter nos locaux vendredi 16 janvier 2026. A cette occasion, les élèves ont mené des interviews dans notre studio pour en savoir plus sur le fonctionnement de la radio : programmation musicale, animation, ligne éditoriale, etc.