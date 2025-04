Un Show Drag XXL à Angers voici la Queer Factory

Jeudi 24 avril aura lieu à l’entrepôt la Queer Factory, un drag show XXL. On reçoit dans le Sous-Marin Maxime, nom de scène Sweet Unic Horn, qui organise et animera la soirée.

En deuxième partie d’émission, on a décidé de repasser l’interview que Mathilde a faite avec Marie Cabadie, historienne et doctorante en histoire contemporaine à l’Université d’Angers. Elle l’avait rencontrée à l’occasion du mois du genre, à la suite de la projection du film « Pride” de Matthew Warchus. Ce film revient sur la fermeture d’une vingtaine de mines en Angleterre sous le gouvernement de Margaret Thatcher et l’action d’un groupe d’activistes gays et lesbiennes.

Enfin, du côté des chroniques, on a Philippe pour la chronique économie sur la croissance économique.