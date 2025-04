Petit Pavé : une maison d’édition indépendante et angevine !

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui :

Le Festival d’Arts et de Théâtre Amateur Ligérien (FATAL) revient pour sa troisième édition. Il se déroulera à la Maison de quartier ILM du Lac de Maine du jeudi 5 au dimanche 8 juin. Pour en parler dans le Sous-Marin, nous recevons Sophie Genot et Thérèse Hauchard, membres du collectif STOAFF, organisateur du festival.

À l’heure des coupes budgétaires, la place de la culture dans notre société est de plus en plus questionnée. Considérée comme une variable d’ajustement, la région n’hésite pas à mettre fin à de nombreuses représentations culturelles et à attaquer de nombreux outils culturels. La littérature n’est pas épargnée. En tant que premier vecteur culturel pour beaucoup, elle est importante et il faut la préserver à tout prix. Aujourd’hui, nous voulions parler littérature dans le Sous-Marin. Pour cela, nous recevons Gérard Cherbonnier, membre fondateur des éditions Petits Pavés, une maison d’édition indépendante angevine qui fête ses 30 ans.

Enfin, du côté des chroniques, nous avons Isabelle pour la chronique cinéma de la semaine. Elle vient nous parler des acteurs chanteurs, avec en featuring Philippe Katerine.