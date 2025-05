Les habitants du Lion-d’Angers rugissent contre l’extrême droite

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui,

Depuis plus d’un an, l’extrême droite tente d’implanter un de ses repaires dans le Maine-et-Loire, dans la ville Le Lion-d’Angers. Loin de se laisser faire, les habitants se sont organisés et des collectifs se sont montés. Le collectif Bien Vivre Ensemble au Lion-d’Angers en fait partie et nous recevons leurs membres ce soir dans le Sous-Marin.

Ensuite, en deuxième partie d’émission, nous retrouvons une interview de Lisa. Elle a rencontré Julien Fabre, éducateur spécialisé et intervenant en musique adaptée. Il intervient dans les IME et fait partie de l’association Orange Platine. Ils ont discuté de l’accessibilité de la culture pour les personnes en situation de handicap.

Pour prolonger ce sujet, Lisa nous propose aussi un reportage dans lequel elle s’est rendue dans un atelier d’éveil musical, toujours en compagnie de Julien Fabre.

Enfin, du côté des chroniques, nous retrouvons Richard de l’ESAIP qui vient nous parler des rançongiciels, et Philippe que nous retrouvons pour sa chronique sur la croissance économique.