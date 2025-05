Maine In Campus : La Plaine Saint-Serge fait la fête !

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui,

Ce soir, nous parlons des 48h de l’Agriculture Urbaine. Cet événement national souhaite mettre en avant ce modèle agricole en nous invitant à réfléchir à la place de la biodiversité en ville et à notre modèle de consommation. À cette occasion, dans le Sous-Marin, nous recevons François Bauvineau, présidente de l’association MAUVE qui porte l’événement.

En seconde partie d’émission, nous recevons les organisateurs du Main Stream Festival et des membres de Radio Campus Angers pour parler du festival et surtout de notre événement Maine in Campus qui a lieu ce week-end !

Du côté des chroniqueurs, ce n’est pas moins de trois chroniqueurs qui seront présents. Paolo est ici et nous fait faire un tour en Inde. Héloïse est ici pour nous parler de la fin de vie et enfin Eline est ici pour les actualités de la semaine, c’est un partenariat entre Angers VillActu et Radio Campus Angers.

Et comme tous les jours de la semaine, on retrouve la présentation d’un projet pour le budget participatif de la ville d’Angers, dont la radio est partenaire.

Voilà pour le programme, j’espère que vous êtes prêts.