Bhuild : des réfugiés politiques en formation dans le bâtiment

Ce soir, nous parlons du dispositif Bhuild. Il a pour but d’accompagner des réfugiés politiques dans leur formation et leur insertion dans le secteur du bâtiment. À cette occasion, nous recevons Thomas Lesage, directeur régional Pays de la Loire de Bouygues Bâtiment Grand Ouest.

En seconde partie d’émission, Héloïse a reçu à son micro Chloé Le Bail, directrice exécutive du Collectif Culture Bar-Bar. Elles ont discuté ensemble de musique électronique et du festival Club Culture.

Et ce n’est pas tout puisque nous retrouvons Héloïse encore une fois pour sa chronique Culture ! Isabelle sera aussi de la partie et quelque chose me dit que nous allons parler du Festival de Cannes !

Et comme tous les jours de la semaine, nous présentons un projet pour le budget participatif de la ville d’Angers, dont la radio est partenaire.

Voilà pour le programme, j’espère que vous êtes prêts.

Ajustez bien votre gilet de sauvetage, c’est parti, le sous-marin lève les voiles.