« Depuis 2006, Gaza est une prison à ciel ouvert »

Nous recevons Jean-Yves Dubré et Jean-Paul Roche, respectivement Président et vice-président de l’Association France Palestine Solidarité 49, pour aborder la situation humanitaire en Palestine et les récentes réactions de pays européens contre la gestion de la guerre par Israël.

En deuxième partie d’émission, Emeric reçoit Georges M’Boussi. Ensemble, ils discuteront de contes africains et de la transmission de ceux ci.

Du côté des chroniqueurs, Eline est avec moi en studio pour les actualités de la semaine, c’est un partenariat entre Angers VilleActu et Radio Campus Angers .

Voilà pour le programme, j’espère que vous êtes prêt. Moi c’est Héloïse et je prends les commandes ce soir. Alors ajustez bien votre gilet de sauvetage, c’est parti, le sous-marin lève les voiles.