Faire de l’opéra jazz breton c’est possible !

Est-ce que vous connaissez l’opéra jazz breton ? Eh bien, aujourd’hui dans le sous-marin, on vous parle des « Falaises du lendemain » avec Jean-Marie Machado, compositeur et à l’origine du projet.

En deuxième partie d’émission, Mathilde nous a préparé une interview avec Erwan Balança, photographe naturaliste passionné par la faune sauvage et les paysages naturels. Il vient nous parler de son exposition « Si beau, si proches ».

Du côté des reportages, Lisa s’est rendue à la cérémonie des lauréats de la première édition du budget participatif de l’Université d’Angers.

Enfin, en fin d’émission, on vous propose un reportage de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Margot Kerlero de Rosbo d’Euradio est allée à la rencontre d’Yves Ménanteau et Jacques Birgand du Comité pour la Loire de Demain pour en savoir plus sur le chantier de restauration du seuil de Bellevue.