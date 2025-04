Olkan & la Vipère Rouge de l’électro méditerranéenne

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui :

Hugo a rencontré Emmanuel Porte, chargé d’études, et Clément Reversé, sociologue, pour interroger la lutte contre la précarité et l’exclusion sociale de la jeunesse dans les territoires ruraux.

Ensuite, en deuxième partie d’émission, je vous propose une interview d’Olkan & la Vipère Rouge. J’ai pu les rencontrer lors de leur dernier concert à Nantes et discuter de leur nouvel EP sorti récemment.

Du côté des chroniques, Mathilde, pour sa dernière à la radio. Elle a voulu garder la surprise sur celle-ci jusqu’au bout. Elle est en fin d’émission, alors restez bien à bord.

Et enfin, du côté des reportages, Julien et Mathilde se sont rendus à Bouchemaine avec France Nature Environnement Pays de la Loire et Réseau Haies Pays de la Loire pour aller voir les haies et leur importance dans l’environnement.