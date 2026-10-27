Pour Halloween, un show monstrueusement drag

Au programme de ce sous-marin :

Quel est le lien entre le monde drag et halloween ? Entre référence horrifique et drag créature la ligne entre les deux univers est très fine. Pour en parler on reçoit la drag queen angevine Lady’s Gust et l’effeuilleuse Coco Patchouli. Elles viennent aussi nous présenter leur cabaret spécial halloween aux folies angevines !

En deuxième partie de ce sous-marin : vous n’aurez plus peur des contraventions. Puisqu’il s’agit là de contravention poétique. Le concept est porté par le duo H-adam et 13-2-8 est avec nous pour en parler.

Comme tous les mardi, deux chroniques. Philippe nous parle du problème à trois corps du capitalisme. Et en fin d’émission votre chronique tech avec Matthias qui pose la question : sommes-nous réellement propriétaires de nos objets connectés ?