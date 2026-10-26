Une Farce Antifasciste ?! : Le Cirque du vide

Au programme de ce sous-marin :

Cap sur le théâtre de l’Avant scène à Trélazé. C’est là que se joue ce vendredi la farce antifasciste : “Le Cirque du vide” ! La comédienne Céline Hart et le metteur en scène Jean-Philippe Perdriau de la Compagnie la 3ème Métamorphose sont avec nous pour en parler.

Et en seconde partie d’émission, on reçoit l’association “Toit Migrant Solidarité”. Ils organisent le mardi 3 novembre une soirée de rencontres et de musiques. On accueille Pierre et Dominique Rannou, membres de l’association.

Et en fin d’émission, comme tous les lundi vous retrouvez votre découverte musicale de la semaine. Ce soir, Thomas nous parle du dernier album du rappeur Luther.