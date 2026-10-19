La directrice d’Angers Nantes Opéra présente la nouvelle saison !

Au programme du sous-marin, on parle de la nouvelle saison d’Angers Nantes Opéra avec sa nouvelle directrice Alexandra Lacroix. C’est l’occasion pour nous de découvrir ses ambitions et ses projets pour la structure.

En deuxième partie d’émission, on reçoit l’artiste angevin Nerlov. A la confluence de la pop et de l’électro, il présente son deuxième album “Naïf”, sorti le 25 septembre. A cette occasion, nous organisons avec lui un jeu concours: à la clé, deux vinyles à gagner !

Et puis comme tous les lundis la chronique sport présentée, cette fois par Thomas, et le retour de la chronique musique avec Daphné qui fait sa première en nous présentant l’artiste Léontine.