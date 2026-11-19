Au programme du sous-marin, on s’intéresse aux Journées Nationales Prison qui se déroulent à Angers du 21 au 28 novembre 2026. C’est un événement organisé tous les ans et décliné localement par les associations présentes à Angers. Cette année le thème c’est « La France face à ses prisons ».

Pour en parler Jean-Yves Dupont membre de l’observatoire international des prisons et de la ligue des droits de l’homme est avec nous dans le sous-marin.

Comme chaque jeudi vous retrouvez votre reportage de la série “Déjà demain : les territoires face au changement climatique”. Aujourd’hui direction Petit-Mars, une commune rurale du 44, pour parler de la construction en matériaux biosourcés

Au sommaire également, à l’occasion du Duoday Nina s’est rendu au club étoile angers basket. Elle a suivi l’immersion d’Alisson, une personne en situation de handicap, pour y faire un reportage.

Et puis quatre chroniques ! Eline, d’Angers Villactu fait le tour des infos locales de la semaine, Camille notre chroniqueur lycéen aborde la violence du mouvement lycéen qui se poursuit, Lorette vous donnera ses recommandations culturelles, et enfin Augustin, stagiaire en classe de troisième vous parlera des centres de formations de foot professionnel.