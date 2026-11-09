Le Palace Comedy à l’affiche de FranceTV

Au programme de ce sous-marin :

Connaissez-vous l’histoire du Palace Comedy ? Le 19 novembre prochain, FranceTV sort un documentaire sur la création du lieu et du trio qui l’a lancé. Pour cette occasion, on reçoit Nicolas et Benjamin, deux des trois membres à l’origine du projet.

Et puis en seconde partie d’émission, Le Collectif du Loir est avec nous. Ils viennent nous parler de leurs actions contre l’entreprise Paprec. L’usine pollue les communes aux alentours de Seiches sur le Loir et l’extension prévue inquiète les riverains. Françoise Aubier, Jean-Louis Beulay, Françoise de Loisy, membres de l’association sont présents pour en parler.

On retrouve ensuite Juliette, qui nous propose un reportage sur la nouvelle exposition immersive à la collégiale Saint-Martin intitulé Frissons.

Et comme tous les lundis vous retrouvez votre chronique sport. Ce soir c’est Camille qui nous présente les résultats du weekend.