Mobilisation lycéenne, les droits des mineurs sont-ils respectés ?

Au programme du sous-marin, que la mobilisation lycéenne se poursuit, on s’interroge sur le droit des mineures.

Après la forte répression qui s’abat sur le mouvement avec notamment de multiples garde à vue d’enfant on revient sur leur droits fondamentaux.

Pour en parler, on reçoit David Niget, maître de conférences en histoire à l’Université d’Angers et spécialiste de la question de la justice des mineur·es.

En deuxième partie d’émission, comme chaque jeudi vous retrouvez votre reportage de la série “Déjà demain, les territoires face au réchauffement climatique.

Aujourd’hui direction les côtes d’Armor pour parler des habitats légers à l’occasion du festival des palourdes. Un reportage de la radio Ondine.

Et comme tous les jeudis, trois chroniques !

On retrouve Eline d’Angers ville actu, qui fait son tour de l’actu local.

Et en fin d’émission deux agendas : Lorette pour la culture et Camille pour les sports qui fait sa première.