Au programme du sous-marin, focus sur l’essai “Donner la parole” de l’auteur angevin Frédéric Pellerin, paru le 21 octobre aux éditions Hapax. Le régulateur de débats philosophiques et de conversations publiques explicite son concept de “conversations”. Cet objet serait une solution pour rétablir le lien social au sein des différentes parties de la population. Frédéric Pellerin est là pour nous en parler !

En deuxième partie d’émission, on vous présente la sixième édition du festival Culture pour tous qui se déroule du 26 au 28 novembre à Loire-Authion. Au programme des animations, des spectacles, des projections et des ateliers sur le thème de la culture, le tout accessible gratuitement ! Pour en savoir plus, on reçoit Didier Joncheray, membre de l’association Loire Odyssée à l’origine de l’événement.

On est mercredi, mais malheureusement on ne retrouve pas Isabelle aujourd’hui, victime d’une partie de tennis qui a mal tourné. Ne vous en faites pas, tout va bien, on la retrouve la semaine prochaine ! Pauline, elle, sera bien là ce soir, elle revient pour sa chronique internationale, cette fois elle nous parle de la plainte de descendants d’Harkis. Ils dénoncent les enterrements indignes d’enfants dans les années 60.