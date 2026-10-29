L’Association France Palestine Solidarité 49 présente son mois de novembre

Au programme de ce sous-marin :

L’association France Palestine Solidarité 49 organise ce mois de novembre un bon nombre d’événements. Plusieurs occasions de connaître davantage la culture palestinienne. On reçoit le président Jean-Yves Dubré et la vice présidente Véronique Ferré pour en parler.

Comme chaque jeudi vous retrouvez votre reportage de la série “Déjà demain : les territoires face au changement climatique” Direction la ville de Brest pour parler de la préparation des populations vulnérables à la chaleur.

Aujourd’hui deux chroniques ! Eline, d’Angers Villactu fait le tour des infos locales de la semaine. Et Lorette vous donnera ses recommandations culturelles.