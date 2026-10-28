Semaine de l’information aux médias et à l’information avec Marion Bastit

Au programme de ce sous-marin :

Dans le cadre de la semaine de l’éducation aux médias et à l’information (l’EMI). On reçoit Marion Bastit, journaliste et chargée de l’EMI à Radio Campus. On écoute également un reportage de Juliette qui l’a suivi dans un de ses ateliers.

Et en deuxième partie d’émission, une interview sur les habitats légers. Ludovic Faussart de radio Ondine s’est entretenu avec Alexis Alamel, enseignant chercheur à Science PO Rennes sur ce mode de vie dans des maisons mini.

Et puis comme tous les mercredi vous retrouvez votre chronique cinéma avec Isabelle. Avec elle, on se demande pourquoi 2026 a un tel engouement pour les films autour de la seconde guerre mondiale.