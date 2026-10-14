Nightline, ligne d’écoute pour les jeunes en besoin de soutien sur la santé mentale

Au programme de ce sous-marin :

Les semaines de l’information sur la santé mentale, c’est en ce moment

A cette occasion on parle de l’association Nightline, ligne d’écoute pour les jeunes en besoin de soutien. Pour mieux comprendre les actions mises en place et les enjeux autour de cette question, on accueil Salomé, en service civique dans la structure

En deuxième partie d’émission, bonne nouvelle pour les amoureux d’escapade et de bicyclette. Le Festival du Voyage à vélo aura bien lieu ! Annulé en février dernier, il revient les 24 et 25 octobre ! L’occasion de ré-inviter les membres de Cyclo-Camping-International. Colette et Maguy sont avec nous dans le Sous-Marin.

Au programme également, dans le cadre d’Octobre rose et de la lutte contre le cancer, Juliette est allée à la marche caritative qui s’est déroulée dimanche dernier à Angers.

Côté chronique, désormais un mercredi sur deux, Julianne viendra vous présenter une personne qui fait l’actu internationale. Aujourd’hui elle vient nous parler du sénateur Jon Ossoff