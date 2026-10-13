Erasmus day, des programmes pour voyager

Au programme de ce sous-marin :

Connaissez vous vraiment le programme Erasmus ? Cette semaine se tient Erasmus Day, pour cette occasion nous recevons plusieurs structures qui viennent nous parler des différents programmes.

En deuxième partie d’émission on reçoit l’association Règle On ça. Elles luttent contre la précarité menstruelle et installent des distributeurs de protections hygiéniques. Elles viennent nous parler de la loi du 1er octobre sur les culottes et coupes menstruelles remboursées.

Au programme également, un reportage sur le point de vue des étudiants de l’UCO et sur leur soutien au mouvement lycéen.

Comme chaque mardi deux chroniques : Philippe est de retour pour questionner la croissance. Aujourd’hui il nous parle de : la tragédie des horizons ! Puis Matthias présente sa chronique tech. Aujourd’hui, focus sur : la technologie orientale.