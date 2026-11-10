La mobilisation lycéenne vu par le collectif enfantiste

Au programme de ce sous-marin :

Alors que les mobilisations lycéennes continuent et la répression qui va avec. On accueille le Collectif Enfantiste. Une association qui lutte contre les violences faites aux enfants et aux ados. Pour en parler on reçoit les militantes Sophie, Amandine et Anne-Sophie.

Et en seconde partie d’émission, le groupe Café Frappé et le Collectif garderie est à l’affiche de la Roda d’Orange Platine. Le samedi 21 novembre vous pourrez danser au Quart’ney d’Angers autour d’une scène à 360°. Pour cette occasion les musiciens Franck Albert de Café Frappé et Lucas Blouin (alias Kalu_P) du Collectif Garderie sont avec nous.

Et comme tous les mardi, deux chroniques.

On retrouve Philippe avec sa chronique société qui nous parle d’énergie.

Et Matthias vient nous éclairer sur les dernières failles de sécurités informatiques dans sa chronique tech.