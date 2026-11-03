L’athlète paralympique éthiopienne Yayesh Gate Tesfaw cherche des dons !

Au programme du sous-marin, l’athlète paralympique éthiopienne Yayesh Gate Tesfaw est en recherche de financement pour préparer les jeux paralympiques 2028 de Los Angeles. L’association angevine “Avec l’Ethiopie” a donc lancé une campagne de dons pour la soutenir. Bernard Piriou, président de la structure est avec nous pour en parler !

En deuxième partie d’émission, le CNDC, le centre national de danse contemporaine, nous parle de sa saison 2026-2027 ! Au programme, le spectacle “en même temps” à l’affiche les 9 et 10 novembre, mais aussi un temps fort pour marquer la fin des trois années d’association avec les artistes Maud Blandel et Léa Vinette début décembre ou encore le festival Conversations qui a lieu du 11 au 26 mars. Pour en parler Suzanne Copin et Marion Colleter sont avec nous dans le sous-marin!

Comme tous les mardis, vous retrouvez Philippe avec sa chronique société. Aujourd’hui il continue de nous parler de la crise du capitalisme. Ce soir c’est aussi la première de Gabin qui fait sa chronique juridique, il aborde la notion de témoin assisté, et de Coline, stagiaire en classe troisième, qui vient nous parler de la Loire et des conséquences de la baisse de son niveau.