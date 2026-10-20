À la découverte de la nouvelle saison du Chabada !

Au programme du sous-marin, on vous présente la nouvelle saison du Chabada ! Comme chaque année, des temps forts sont à retrouver comme le cycle Volumes qui associe littérature et musique. On en parle avec Stéphane Martin, programmateur et Gaëlle Bordier chargée de communication.

En deuxième partie d’émission, on vous apprend plus sur le fonctionnement de notre vue. Chaque mois un opticien d’Écouter voir vient nous en dire plus sur l’un des grands enjeux autour de la vision ou l’audition. Ce soir on accueille Alexis Thébaud. Il nous parle de la basse vision.

Au sommaire également, un reportage de Nina qui est allée à la rencontre de deux étudiantes sages femmes lors de l’événement du 11 octobre au lac de Maine dans le cadre d’octobre rose. C’est l’occasion d’en apprendre plus sur l’auto-inspection.

Tous les mardis, vous retrouvez Philippe avec sa chronique société. Aujourd’hui il nous parle des liens entre environnement et économie.