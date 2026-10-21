Gaspard Lemaire présente sa thèse : le paradigme de l’atrocité climatique

Au programme du sous-marin, on inaugure un nouveau rendez-vous ! Chaque mois on dresse le portrait d’un doctorant de l’université d’Angers ! Ce soir on accueille Gaspard Lemaire, doctorant en science-politique. Il vient nous parler de sa vie d’universitaire et surtout de sa thèse autour du concept d’atrocité climatique.

En deuxième partie d’émission, la maison de quartier de Belle-Beille, le centre Jacques Tati, fait son Tati Time ! C’est une soirée qui se tient le 22 octobre et qui met à l’honneur l’histoire du lieu. Pour en parler avec nous ce soir on accueille Andreas Phelipot-Mensior, Coordinateur de l’Animation et Cécile Reynard, membre de l’association cinéma parlant.

Et comme tous les mercredis, deux chroniques ! On retrouve Isabelle avec sa chronique Ciné. Aujourd’hui elle nous parle de l’acteur français Swann Arlaud ; Sans oublier la première chronique Internationale de Pauline qui vient nous parler d’une actu qui n’a pas fait les gros titres. Ce soir, elle revient sur la prise de contrôle du siège de Halk TV en Turquie.