Il faut sauver les haies !

Au programme de ce sous-marin :

Les haies sont-elles en danger ? Véritable outil de notre écosystème, elles sont menacées par un arrêté préfectoral. Pour mieux comprendre leur rôle et leur utilité sur la biodiversité Simon Coutand de la Ligue de Protection des Oiseaux est avec nous.

Comme chaque jeudi vous retrouvez votre reportage de la série “Déjà demain : les territoires face au changement climatique”. Direction Saint Nazaire pour parler de l’adaptation de l’habitat à la montée des eaux.

Au programme également, Juliette s’est rendu au rassemblement de World With Women dans le cadre de la grève des femmes.

Aujourd’hui deux chroniques :

Vous retrouvez l’agenda culturel avec Lorette.

Et Camille, notre chroniqueur lycéen revient sur le mouvement social en cours.