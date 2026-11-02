Le Chut Festival : le militantisme, les tabous, l’enfance et l’écologie

Au programme de ce sous-marin :

Le Chut Festival tient sa première édition la semaine prochaine au Quatre d’Angers.

Au programme, quatre thématiques clés : le militantisme, les tabous, l’enfance et l’écologie.

Les organisateurs, Amaïa et Baptiste, sont avec nous pour en parler.

Et en seconde partie d’émission.

Dans le cadre de notre partenariat avec les rendez-vous angers emploi, on reçoit la structure AFTRAL.

L’entreprise est spécialisée dans l’apprentissage et la formation de transport et logistique.

Adrien Hugon, directeur du centre à Angers-Beaucouzé, nous présente l’organisme.

Puis ce lundi deux chroniques.

On retrouve Ella pour sa chronique sport.

Et cette semaine c’est Daphné qui nous parle de sa découverte musicale.