Flash sur Ombrée Lumière à Pouancé !

Au programme du sous-marin, la 6ème édition du festival “Ombrée Lumière”!

L’évènement jeune et tout public se tient du 13 au 27 novembre à Ombrée d’Anjou. En tête d’affiche le spectacle «Immediate boarding» de la compagnie Montreur d’étoiles. On en parle avec Emilie, membre de l’association Les Fonds de terroir, et Edwige, coordinatrice du festival !

En deuxième partie d’émission, la pièce de théâtre La Bête et le beau de Camille Gélin se joue actuellement au théâtre du champ de bataille ! Le spectacle détourne la célèbre histoire en inversant le genre des personnages pour réactualiser ce conte selon nos enjeux contemporains. La première angevine à lieu au moment même où je vous parle. Les prochaines représentations sont pour le samedi 7 novembre. Je suis allé à la rencontre de Camille Gélin, metteuse en scène, au théâtre du champ de bataille pour en savoir plus.

Comme tous les mercredis :

On retrouve Isabelle et sa chronique ciné ! Aujourd’hui elle revient sur le film La Gradiva de Marine Atlan.

Et Juliane est là pour nous parler de l’actu internationale. Son portrait de la semaine c’est celui du président brésilien Lula !