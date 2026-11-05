Féminisme et condition féminine face à l’extrême droite.

Au programme du sous-marin,

On vous propose une interview de Ludivine Bantigny (historienne) et Violaine de Filippis-Abate (avocate). Elles sont autrices d’ouvrages et de travaux autour du féminisme et de la condition féminine face à l’extrême droite. Nos confrères de Radio Campus Orléans les ont rencontrés au village antifasciste organisé en réaction au congrès du Rassemblement national, qui s’est tenu le week-end des 24 et 25 octobre.

Comme chaque jeudi vous retrouvez votre reportage de la série “Déjà demain : les territoires face au changement climatique”. Aujourd’hui direction Laval pour parler des atouts de l’habitat passif.

Au sommaire également, Nina est allée ce matin à la manifestation intersyndicale contre la vie chère pour y faire un reportage.

Et puis trois chroniques !

Eline, d’Angers Villactu fait le tour des infos locales de la semaine.

Lorette vous donnera ses recommandations culturelles.

Le collectif bête et méchante vient nous parler d’antispécisme et plus précisément du sentientisme.