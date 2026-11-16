Au programme du sous-marin, l’exposition “Palestine : créer au-delà des ruines” est à voir du 24 novembre au 5 décembre à la Galerie ARTS V12. Cette dernière s’associe à la revue artistique et littéraire ARGUMENT pour présenter le travail de quatre artistes palestiniens : Adel Al-Taweel, Yara Zuhod, Marwan Nassar et Ahmad Adawy. Leurs œuvres explorent les questions de la mémoire, de l’identité, de l’exil, de la vie quotidienne et de la transmission. Pour en parler on reçoit François Beauxis-Aussalet, président et directeur de la publication de la revue Argument.

En deuxième partie d’émission, zoom sur la projection débat du film “insecticide, comment l’agrochimie a tué les insectes” se tient le 26 novembre. C’est à la salle de la Maraîchère à Trélazé, dans le cadre du festival Alimenterre. Le documentaire revient sur la disparition de 75% de la biomasse des insectes en Europe depuis les années 90 avec, en cause, l’utilisation massive des néonicotinoïdes. Jacques Lafon, membre de l’association pour le Développement Durable Loire Trélazé, est là pour nous en dire plus.

Et comme tous les lundis, deux chroniques ! Ella revient sur l’actu sport de la semaine et Daphné revient nous parler de musique. Aujourd’hui elle nous présente le groupe Café Frappé.