Engagement bénévole : quelle place pour les seniors ?

Au programme de ce premier sous-marin de la saison :

Où en est l’engagement bénévole des séniors ? Mardi dernier, l’Université Angevine du Temps libre consacrait une conférence autour de cette thématique. On en parle avec Philippe Broix et Huguette Macé.

En deuxième partie d’émission, on reçoit le photographe Julien Goldstein. Connu pour ses travaux autour des traces invisibles laissées par les humains. Il présente, ce vendredi, une expo consacrée aux graines.

Au programme également, un reportage sur le point de vue des étudiants de l’UCO sur la manière dont les lycéens se mobilisent.

En fin d’émission, c’est le retour d’Ella, notre chroniqueuse sport. Elle revient sur les résultats du week-end.