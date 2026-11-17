Au programme du sous-marin, « Comment reprendre collectivement la main sur notre agriculture et notre alimentation ? » C’est la question au programme de la table ronde organisée par l’association Terre de liens, le mercredi 18 novembre à la Salle du Doyenné d’Angers. C’est l’occasion de discuter des façons de transformer notre système alimentaire pour favoriser une agriculture plus écologique, paysanne et ancrée dans les territoires. Liliane Piot, ancienne co-présidente de Terre de Liens Pays de la Loire est là pour nous en parler.

En deuxième partie d’émission, on en apprend plus sur le fonctionnement de notre vue. Chaque mois un opticien d’Écouter voir vient nous en dire plus sur l’un des grands enjeux autour de la vision ou l’audition. Ce soir on accueille Marcelin Fort. Il nous parle de la contactologie.

Un mois après la manifestation très suivie du 17 octobre le mouvement social continue ! Nina est allée recueillir la parole des syndicats lors de la manifestation de ce matin pour savoir où en était la mobilisation.

Comme tous les mardis vous retrouvez Philippe avec sa chronique société. Aujourd’hui il nous parle des voitures. Et puis bien sûr Gabin et sa chronique judiciaire. Il nous explique cette fois la notion de “faux en écriture publique”.