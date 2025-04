À bout de souffle, la protection de l’enfance se mobilise contre l’appel à projet du département

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui :

Aujourd’hui, nous faisons une spéciale autour de la protection de l’enfance. Nous aurons deux interviews réalisées par Mathilde, qui a rencontré deux salariés de l’ASEA 49, l’Association pour la Sauvegarde de l’Enfant et de l’Adolescent à l’Adulte. Le secteur, à bout de souffle, souffre d’un manque de moyens et d’une politique inégale définie par le département. C’est à retrouver dans l’heure qui suit.

Pour les chroniqueurs, nous accueillons Simon pour le flash sport.

Et en fin d’émission, vous retrouverez un reportage de la FRAP, la Fédération des Radios Associatives. Laurent de Neptune FM est allé à la rencontre d’Elsa Cariou, docteure en géologie sédimentaire et ingénieure de recherche à l’université de Nantes, pour en savoir plus sur cette initiative et les enjeux de l’eau sur l’île d’Yeu.