Le printemps débarque aux Z’Eclétiques : découvrez la nouvelle programmation

En première partie d’émission, nous recevons Thierry Bidet , programmateur et directeur du festival Les Z’eclectiques , pour nous parler de la collection Printemps … une programmation Tendance & Alternative.

En seconde partie d'émission, semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme organisée par l'UA. Flore Gasnier, référente lutte contre le racisme et l'antisémitisme à l'UA, et Catherine Passirani, membre de la commission égalité et de la cellule violence, discrimination et harcèlement de l'UA.

Du côté des reportages, nous avons le droit à deux de nos super reporters, Lisa et Julien. Le premier reviendra sur l’exposition “La diversité est une richesse, l’unité est un pouvoir”, réalisée par l’ERASMUS STUDENT NETWORK et visible du 24 au 28 mars à la Passerelle. Le second, Julien, s’est rendu dans l’association Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest pour rencontrer une famille d’accueil.

Pour les chroniques, nous retrouvons Héloïse pour l’agenda culturel et Isabelle pour la chronique ciné…